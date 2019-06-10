Этот контент был опубликован 10 июня 2019 г. 13:38

Дубай. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф и глава МИД ФРГ Хайко Маас в понедельник заявили, что сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и снижение напряженности в регионе являются важнейшей для них целью, сообщает агентство Associated Press.

"У нас сегодня были долгие переговоры. Общая цель Ирана, Германии и ЕС - сохранение СВПД и сокращение напряженности в регионе", - заявил на пресс-конференции Зариф.

Зариф указал на то, что также важно, чтобы Тегеран получил выгоду благодаря преимуществам СВПД. В то же время, по его словам, США развязали экономическую войну против Ирана.

"Господин Трамп лично объявил, что США начали экономическую войну против Ирана. Единственный выход для снижения напряженности в регионе - остановить экономическую войну", - полагает он.

Зариф добавил, что Иран уже доказал свою приверженность к выполнению обязательств, которые он принял на себя в рамках СВПД.

Со своей стороны Хайко Маас заверил, что Берлин и его европейские партнеры пытаются найти способ спасти ядерное соглашение и избежать возможного конфликта. По его словам, к достижению этой цели прилагают все возможные усилия.

Говоря о напряженности между Ираном и США, он отметил, что Германия и ЕС в настоящее время работают над тем, чтобы избежать войны подобно в Сирии или Йемене, указав на то, что "любой инцидент может привести к не поддающейся контролю ситуации".

Ранее он также заявил в Тегеране, что механизм для расчетов с Ираном будет готов в скором времени.

В начале года главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX (англ. Instrument in Support of Trade Exchanges) или Инструмента для поддержки торговых обменов.

В середине мая глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что платежная система INSTEX должна заработать в ближайшие недели.

После выхода США из "шестерки" стран, подписавших с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, оставшиеся участники сделки - Китай, Россия, Великобритания, Франция и Германия - неоднократно заявляли, что не намерены отказываться от соглашения и вслед за США восстанавливать антииранские санкции.

В свою очередь США заявили, что рассматривают возможность ограничить доступ к американской финансовой системе тем лицам или организациям, которые связаны с платежной системой INSTEX. При этом Вашингтон не возражает, если механизм будет использоваться для операций, на которые американские санкции не распространяются.

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