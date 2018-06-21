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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 11:10 21.06.2018 - 11:10

Лондон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Министры иностранных и оборонных ведомств Великобритании и Польши встретятся в четверг в Варшаве для обсуждения вопросов обороны и киберсотрудничества, а также совместного противодействия дезинформации, пишет в четверг газета "Индепендент".

"Великобритания и Польша являются близкими союзниками по ряду вопросов, включая безопасность, внешнюю политику, торговлю и культуру. Эта встреча поможет укрепить дальнейшие отношения, чтобы они могли постоянно набирать силу", - приводит газета заявление главы МИД Британии Бориса Джонсона.

Б.Джонсон подчеркнул, что "обе страны серьезно относятся к угрозам, с которыми сталкиваются независимые СМИ, киберпространство и наша коллективная безопасность".

"Вот почему мы сегодня договоримся развивать наше сотрудничество в этих областях, совместно противодействовать угрозам нашим двум странам", - отметил глава британского внешнеполитического ведомства.

Британскую сторону на встрече, помимо Б.Джонсона, представит глава минобороны Гэвин Уильямсон. "Две наши страны являются важными европейскими союзниками и союзниками по НАТО, обе привержены к тому, чтобы играть определяющую роль в обеспечении безопасности наших стран и континентальной Европы", - цитирует газета заявление Г.Уильямсона.

"Польша и Британия сталкиваются с одними и теми же усиливающимися угрозами нашей безопасности, процветанию и жизненному укладу", - подчеркивает он.

Британских министров в Варшаве примут глава МИД Польши Яцек Чапутович и министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Переговоры состоятся в преддверии саммита лидеров стран Западных Балкан и их европейских партнеров, который пройдет в Лондоне 9-10 июля.

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