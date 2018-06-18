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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 17:30 18.06.2018 - 17:30

Брюссель. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество стран ЕС в области безопасности и обороны будет центральным вопросом повестки дня заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 25 июня, следует из проекта повестки дня, опубликованного пресс-службой совета в понедельник.

Ожидается, что министры иностранных дел и обороны обсудят постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), военную мобильность, инициативы в рамках будущего многолетнего финансового плана - Европейский фонд обороны и Европейский миротворческий механизм, а также вопросы борьбы против гибридных угроз, сообщается в документе.

Совет планирует принять заключения по проблематике безопасности и обороны. Он также утвердит решение, устанавливающее правила управления проектами в рамках PESCO.

Главы МИД и министры обороны обменяются мнениями о сотрудничестве между ЕС и НАТО с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. В частности, речь может пойти о прогрессе в области военной мобильности, отмечается в проекте повестки дня.

В ходе рабочего обеда министры иностранных дел обсудят положение в Йемене со специальным представителем ООН Мартином Гриффитсом. Он представит Совету ЕС свой мирный план. В то же время его проинформируют о предстоящих усилиях ЕС в Йемене. Ожидаются заключения по Йемену.

Совет ЕС рассмотрит ход реализации глобальной стратегии ЕС на основании доклада об ее имплементации.

Ожидается также обсуждение и принятие заключений по ситуации на Африканском Роге и в регионе Красного моря. Предполагается сосредоточить внимание на морской безопасности, экономическом развитии и миграции.

Состоится обмен мнениями по Иордании, в том числе в связи с предстоящим визитом в эту страну 9-10 июня главы европейской дипломатии Ф.Могерини.

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