Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 21:11 21.06.2018 - 21:11

Лондон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и глава британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон в четверг в Варшаве провели переговоры с польскими коллегами, посвященные усилению безопасности, оборонным вопросам и укреплению киберсотрудничества между странами.

Британские министры встретились с главой минобороны Польши Мариушем Блащаком и с главой внешнеполитического ведомства Яцеком Чапутовичем.

"Я горжусь нашими непревзойденными дипломатами в Польше. Так прекрасно видеть отличную работу, которую они делают для Британии. Мы с Гэвином Уильямсоном встретились сегодня с коллегами в Варшаве", - написал в своем "Твиттере" глава британского МИД.

Ранее сообщалось, что министры иностранных и оборонных ведомств Великобритании и Польши встретятся для обсуждения вопросов обороны и киберсотрудничества, а также совместного противодействия дезинформации.

"Великобритания и Польша являются близкими союзниками по ряду вопросов, включая безопасность, внешнюю политику, торговлю и культуру. Эта встреча поможет укрепить дальнейшие отношения, чтобы они могли постоянно набирать силу", - заявлял в преддверии встречи Б.Джонсон.

"Вот почему мы сегодня договоримся развивать наше сотрудничество в этих областях, совместно противодействовать угрозам нашим двум странам", - подчеркивал он.

1бф ар

Neuer Inhalt Horizontal Line