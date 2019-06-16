Этот контент был опубликован 16 июня 2019 г. 23:00

Брюссель. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС по иностранным делам обсудит на заседании актуальные проблемы, среди которых глобальная стратегия союза в области безопасности и обороны, повышение эффективности общей внешней политики, а также ситуацию в Венесуэле, Судане.

Наряду с главами МИД в заседании примут участие министры обороны стран союза, говорится в коммюнике Совета.

Министры, вероятно, одобрят без обсуждения выводы Совета касательно Стратегии ЕС в Центральной Азии и участие ЕС в сотрудничестве в регионе Черного моря.

Главы МИД ЕС совместно с министрами обороны обсудят Глобальную стратегию ЕС по итогам трех лет с момента ее вступления в силу. Они дадут оценку достигнутому и наметят перспективы.

Министры могут высказать рекомендации о следующих шагах, в частности о приоритетах и возможных новых проблемах, которые нужно принять во внимание. Ожидается, что после обсуждения Совет примет постановления об эффективном многостороннем подходе и о безопасности и обороне.

За рабочим обедом министры иностранных дел ЕС проведут обмен мнениями по развитию обстановки на Ближнем Востоке с главой МИД Иордании Айманом Сафади.

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