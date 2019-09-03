Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 3:53

Гонконг. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Министры иностранных дел Китая Ван И и Северной Кореи Ли Ен Хо во время встречи в Пхеньяне договорились укреплять дружественные двусторонние связи и тесно сотрудничать для решения проблем Корейского полуострова, сообщает МИД КНР.

По данным внешнеполитического ведомства, министр иностранных дел Китая Ван И и его северокорейский коллега Ли Ен Хо встретились в понедельник в Пхеньяне и обсудили широкий круг вопросов, включая региональную безопасность и денуклеаризацию Корейского полуострова.

В ходе встречи Ван И заявил, что позиция Китая по отношению к КНДР остается неизменной. Пекин намерен и впредь поддерживать дружественные отношения с Пхеньяном и тесно сотрудничать в различных областях.

Главы МИД также обсудили антиправительственные протесты в Гонконге. Как сообщило министерство иностранных дел Китая, Ли Ен Хо выразил "решительную поддержку" позиции Пекина, что не должно быть никакого внешнего вмешательства в его внутренние дела.

Ранее ЦТАК сообщило, что в понедельник вечером для Ван И был проведен ужин. На приеме в честь китайского гостя присутствовали министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо, посол Китая в Северной Корее Ли Цзиньцзюнь и другие соответствующие должностные лица из двух стран.

Других подробностей визита Ван И, в том числе график его пребывания северокорейское агентство не предоставило.

Глава МИД КНР прибыл в Пхеньян в понедельник с трехдневным визитом. Предполагается, что его поездка направлена на обсуждение возможного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин.

Ранее источник в Пекине сообщил южнокорейским СМИ, что Ван И во время своего пребывания в КНДР может встретиться с северокорейским лидером. По его словам, Ким Чен Ын может впоследствии посетить Китай.

Ван И последний раз посещал Пхеньян в мае прошлого года, всего за месяц до того, как лидер КНДР и президент США Дональд Трамп должны были встретиться в Сингапуре.

Сразу после визита Ван И Ким Чен Ын посетил китайский Далянь, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

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