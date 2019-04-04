*** Члены альянса обсуждают ответные меры на нарушение Москвой ДРСМД

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - НАТО продолжает призывать к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), при этом обсуждает ответные меры, в случае, если Москва продолжит нарушать этот документ, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Вашингтоне.

"Россия продолжает нарушать ДРСМД, разрабатывая и развертывая ракеты SSC-8 (Ракетные системы 9М729 - ИФ)". Россия сделала мир еще более опасным. США и другие союзники на протяжении нескольких лет пытаются взаимодействовать с Россией по поводу ее ракетных систем. Сегодня мы вновь призываем Россию, чтобы она вернулась к полному и проверяемому соблюдению договора для его сохранения", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне в четверг.

При этом он предупредил, что "время истекает, и мир должен быть готов к тому, что этого договора не будет".

"Сегодня мы продолжили это обсуждать, и меры, которые будут предприняты, если Россия не вернется к соблюдению договора. Наш ответ на действия России не будет зеркальным, он будет взвешенным и скоординированным. И у нас нет никакого намерения размещать новые ракеты в Европе", - отметил глава Североатлантического альянса.

В то же самое время, отметил Й.Столтенберг, НАТО продолжит реализовывать меры "эффективного сдерживания и обороны".

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9M729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии - Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41. В Москве заявляют, что эти установки способны осуществлять пуски крылатых ракет типа Tomahawk дальностью 2,4 тыс. километров.

1кю ар ав

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