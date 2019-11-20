Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 19:01

Брюссель. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что глава МИД стран-членов альянсы считают необходимым усиление роли Североатлантического альянса в обеспечении энергетической безопасности.

"Министры также согласовали рекомендации по укреплению роли НАТО в энергетической безопасности, так как это играет важную роль для нашей общей безопасности", - сказал Столтенберг на пресс-конференции после встречи глав МИД стран-членов альянса.

По его словам, рекомендации нацелены, в частности, на то, чтобы "улучшить ситуационную осведомленность" и обеспечить защиту "чрезвычайно важной инфраструктуры" в сфере энергетики.

Он отметил, что "это позволяет силам НАТО иметь доступ к необходимым энергетическим ресурсам в любое время".

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