Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 13:47

Брюссель. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что главы МИД стран-членов альянса на встрече в Вашингтоне согласуют новые меры, которые позволят улучшить возможности по отслеживанию ситуации в районе Черного моря.

"Я ожидаю, что министры на этой неделе согласуют новые меры, чтобы улучшить отслеживание ситуации в регионе и усилить поддержку Грузии и Украины со стороны НАТО", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в понедельник в Брюсселе.

Говоря о поддержке Грузии и Украины со стороны альянса, он указал, что речь идет, в частности, об учениях и тренировке военно-морских сил.

В Вашингтоне 3-4 апреля пройдет встреча глав МИД стран НАТО.

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