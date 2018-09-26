Главы МИД России и Армении проводят встречу "на полях" Генассамблеи ООН
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Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян проводят встречу "на полях" Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент "Интерфакса".
Стороны обменялись приветствием, затем продолжили встречу за закрытыми дверями.
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Интерфакс