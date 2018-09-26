Главы МИД России и Армении проводят встречу "на полях" Генассамблеи ООН

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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 23:12 26.09.2018 - 23:12

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян проводят встречу "на полях" Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент "Интерфакса". Стороны обменялись приветствием, затем продолжили встречу за закрытыми дверями. 1ви тг Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

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