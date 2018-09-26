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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 5:30 26.09.2018 - 05:30

Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Встреча глав МИД России и Белиза Сергея Лаврова и Уилфреда Питера Элрингтона состоялась во вторник "на полях" 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает МИД РФ

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние российско-белизских отношений и возможности активизации двустороннего сотрудничества в различных областях, а также затронули вопросы взаимодействия России и Белиза на площадке ООН", - говорится в сообщении на странице МИД РФ в Facebook.

В нем также отмечается, что С.Лавров и У.Элрингтон подписали Договор об основах отношений между Россией и Белизом.

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