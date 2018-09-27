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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 17:19 27.09.2018 - 17:19

*** Переговоров Лаврова и Ханта не было

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Великобритании Джереми Хант, говоря об обмене мнениями с российским коллегой Сергеем Лавровым, имел ввиду рабочий завтрак глав МИД стран - членов СБ ООН с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем, заявил источник в российской делегации.

"Видимо, так британская сторона описала завтрак совбезовской пятерки с генсеком ООН", - сказал источник "Интерфаксу", отвечая на просьбу подтвердить проведение двусторонней встречи глав МИД России и Великобритании.

Как отметил источник, в российской делегации "с удивлением ознакомились с заявлениями главы британского внешнеполитического ведомства о том, что он провел переговоры с Лавровым". "Никаких переговоров Лаврова с британским министром иностранных дел не было", - подчеркнул он.

По словам источника, "как всегда, британская сторона выдает желаемое за действительное".

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