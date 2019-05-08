Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 5:16

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров в среду в Москве обсудит с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом вопросы сирийского урегулирования и иранской ядерной сделки, сообщает департамент информации и печати МИД РФ.

"В ходе переговоров планируется обсуждение текущего состояния многоплановых связей между Россией и Исламской республикой Иран и конкретных шагов по их дальнейшему продвижению. Намечена "сверка часов" по ключевым темам международной и региональной повестки дня, включая сирийское урегулирование, Каспий, Закавказье, Центральную Азию, ШОС, тему СВПД, Венесуэлу и другие", - говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Ирана М.Зариф будет находиться в Москве 8 мая с рабочим визитом. В МИД РФ отмечают, что запланированная встреча с С.Лавровым "станет продолжением регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран".

В комментарии отмечается, что Россия поддерживает взвешенную линию Тегерана, который остается ответственным участником СВПД.

"Россия не признает незаконные санкции, вводимые США в одностороннем порядке против Ирана и тех, кто с ним ведет дела. Подобный метод недобросовестной конкуренции на мировых рынках, в том числе энергетическом, проводится американцами невзирая на то, что МАГАТЭ регулярно подтверждает исключительно мирный характер иранской ядерной программы", - говорится в комментарии.

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