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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 19:39 25.09.2018 - 19:39

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Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил со своим кубинским коллегой Б.Родригесом Паррильей развитие экономических отношений и график контактов.

"Мы рассмотрели сегодня предстоящие контакты, которые планируются на политическом уровне, в том числе в контексте рассмотрения текущих вопросов развития нашего экономического сотрудничества, готовится заседание межправительственной комиссии", - сказал С.Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом.

"Безусловно, обсудили нашу совместную работу, координацию действий в Организации объединённых наций и на других международных площадках", - добавил министр.

В сообщении на сайте МИД РФ отмечается, что стороны на встрече провели "предметный обмен мнениями по актуальным вопросам российско-кубинского стратегического партнерства, включая международную и региональную проблематику. Отдельное внимание было уделено развитию двусторонних торгово-экономических и гуманитарных связей, совершенствованию договорно-правовой базы".

"Главы внешнеполитических ведомств с удовлетворением констатировали поддержание интенсивной динамики политического диалога между Россией и Кубой, подтвердили обоюдное стремление к наращиванию взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках", - сообщили в ведомстве.

ав

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