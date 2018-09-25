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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 19:29 25.09.2018 - 19:29

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил со своим кубинским коллегой развитие экономических отношений и график контактов.

"Мы рассмотрели сегодня предстоящие контакты, которые планируются на политическом уровне, в том числе в контексте рассмотрения текущих вопросов развития нашего экономического сотрудничества, готовится заседание межправительственной комиссии", - сказал С.Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом.

"Безусловно, обсудили нашу совместную работу, координацию действий в Организации объединённых наций и на других международных площадках", - добавил министр.

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