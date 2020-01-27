Стамбул. 27 января. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Турции провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого они обсудили Сирию, сообщает в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на дипломатические источники.
В частности они обсудили кризис, сложившийся в сирийской провинции Идлиб.
Также Лавров и Чавушоглу затронули другие региональные вопросы, отмечает агентство.
МИД Турции ранее обвинял Дамаск в нарушении режима прекращения огня в Идлибе, вступившего в силу 12 января. Чавушоглу подчеркивал, что если атаки на Идлиб не прекратятся, то счет беженцам из Идлиба пойдет на миллионы.
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