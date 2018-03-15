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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 19:19 15.03.2018 - 19:19

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини пока не получила ответа от трех гарантов астанинского процесса - министров иностранных дел России, Турции и Ирана на свое письмо, которое она отправила им после заседания Совета ЕС 26 февраля с призывом содействовать резолюции 2401 Совета Безопасности ООН по Сирии, сообщил высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"После принятия резолюции Совета Безопасности ООН, которая разочаровала, как минимум, в том, что касается ее реализации, высокий представитель (ЕС по иностранным делам - ИФ) направила письмо трем гарантам Астаны - министрам иностранных дел России, Турции и Ирана", - заявил в четверг журналистам источник в Брюсселе на условиях анонимности.

"В этом письме она сообщила, что ЕС ожидает, что гаранты астанинских договоренностей сыграют роль первого плана, чтобы гарантировать успешное применение резолюции 2401 Совета Безопасности ООН", - пояснил собеседник СМИ.

"Но официальный ответ от этих трех лиц пока не получен", - сказал чиновник ЕС.

Выступая 13 марта на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, Ф.Могерини заявила, что "самая срочная задача - это положить конец боевым действиям и принести облегчение гражданскому населению".

В связи с этим она сослалась на резолюцию 2401 Совета Безопасности ООН и напомнила, что 26 февраля министры иностранных дел на заседании Совета ЕС призвали к полной и быстрой реализации этой резолюции, и она в тот же день направила письмо министрам иностранных дел России, Турции и Ирана - трем гарантам астанинского процесса.

"Потому что они обязались установить зоны деэскалации, а Восточная Гута - одна из этих зон, вошедших в соглашение, и, значит, обязательства должны соблюдаться", - отметила Ф.Могерини.

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