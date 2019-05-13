Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 5:29

*** Министры также обменяются мнениями по ситуации вокруг Венесуэлы, обстановке на Корейском полуострове, по Сирии и Афганистану

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И проведут 13 мая переговоры в Сочи, в ходе которых обсудят пути сохранения ядерной сделки с Ираном.

Ван И посещает РФ с официальным визитом 12-13 мая.

"Стороны обсудят перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, особый акцент будет сделан на подготовке к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию и его участию в работе Петербургского международного экономического форума", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, главы МИД РФ и КНР обменяются мнениями по широкому кругу актуальных международных вопросов, "включая ситуацию вокруг Венесуэлы, обстановку на Корейском полуострове, сирийское урегулирование, положение дел в Афганистане, проблематику сохранения СВПД по иранской ядерной программе".

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