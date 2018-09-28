Главы МИД РФ и Сирии обсуждают ситуацию в Идлибе и вопросы урегулирования
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Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Сирии Валид Муаллем на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о намерении обсудить ситуацию в Идлибе.
"У нас есть два главных вопроса для обсуждения, один из них - Идлиб",-сказал В.Муаллем.
Со своей стороны С.Лавров заявил о желании обсудить "продвижение в урегулировании ситуации в Сирии".
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Интерфакс