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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 17:48 28.09.2018 - 17:48

Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Сирии Валид Муаллем на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о намерении обсудить ситуацию в Идлибе.

"У нас есть два главных вопроса для обсуждения, один из них - Идлиб",-сказал В.Муаллем.

Со своей стороны С.Лавров заявил о желании обсудить "продвижение в урегулировании ситуации в Сирии".

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