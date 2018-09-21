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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 16:45 21.09.2018 - 16:45

(меняется источник, добавлена цитата турецкого министра)

Стамбул. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проведет трехсторонние переговоры по Сирии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Ирана Джавадом Зарифом в Нью-Йорке, сообщает в пятницу газета "Дейли Сабах".

Переговоры пройдут на полях Генассамблеи ООН, они будут посвящены Сирии.

"Следующий шаг после соглашения в Сочи - установление режима прекращения огня и концентрация на политическом урегулировании. В Нью-Йорке мы с российскими и иранскими партнерами проведем трехстороннюю встречу по Сирии", - заявил М.Чавушоглу.

В начале сентября в Тегеране прошел трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран. На этом саммите оживленная дискуссия между главами трех государств состоялась по вопросу дальнейших действий в Идлибе, где скопилось большое количество террористов.

В минувший понедельник в Сочи лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на фоне подготовки военной операции в регионе достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.

73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 18 сентября, общие прения в рамках Генассамблеи пройдут с 25 сентября по 1 октября.

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