Главы МИД РФ, Турции и Ирана проведут встречу по Сирии в Нью-Йорке
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Стамбул. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу проведет трехсторонние переговоры по Сирии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Ирана Джавадом Зарифом в Нью-Йорке, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".
"Чавушоглу проведет трехсторонние переговоры по Сирии с российским и иранским коллегами в Нью-Йорке", - сообщает агентство.
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Интерфакс