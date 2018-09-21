Главы МИД РФ, Турции и Ирана проведут встречу по Сирии в Нью-Йорке

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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 16:10 21.09.2018 - 16:10

Стамбул. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу проведет трехсторонние переговоры по Сирии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Ирана Джавадом Зарифом в Нью-Йорке, сообщает в пятницу агентство "Анадолу". "Чавушоглу проведет трехсторонние переговоры по Сирии с российским и иранским коллегами в Нью-Йорке", - сообщает агентство. ПОСЛЕДУЕТ 1мм эф вв Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс