Главы МИД семи стран, в том числе Франции, ФРГ, Великобритании и США призвали к выработке новой сирийской конституции
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Берлин. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Главы МИД семи стран - Египта, Германии, Франции, Иордании, Саудовской Аравии, Великобритании и США призвали к скорейшей выработке проекта новой сирийской конституции под эгидой ООН и спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.
Как сказано в заявлении, подписанном главами МИД стран, необходимо скорейшее политическое решение конфликта в Сирии в рамках резолюции Совбеза ООН 2254.
"Мы призываем ООН и офис спецпосланника по Сирии для этой цели как можно скорее созвать заслуживающий доверия конституционный комитет с участием всех сторон, который начнет вырабатывать проект новой сирийской конституции и создавать предпосылки для свободных и честных выборов под наблюдением ООН", - сказано в заявлении, поступившем в четверг вечером в "Интерфакс".
"Мы призываем спецпосланника ООН по Сирии к тому, чтобы проинформировать Совбез до 31 октября", - сказано в документе.
1тф гс
Интерфакс