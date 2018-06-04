Главы МИД стран БРИКС видят необходимость укрепления международно-правовой базы в части кибербезопасности - Лавров
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Претория. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Страны БРИКС разрабатывают пятистороннее соглашение для обеспечения кибербезопасности стран-участниц объединения, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Особое внимание мы уделили задачи урегулированию острых и международных конфликтов, активизации работы в пятистороннем формате по противодействию глобальным угрозам, прежде всего угрозам международного терроризма. В этом контексте мы приветствовали результаты состоявшегося в апреле третьего заседания рабочей группы по противодействию терроризму стран БРИКС", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи министров в Претории.
"Мы также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в сфере кибербезопасности и согласились с необходимостью укрепления международно-правовой базы в этой сфере, в том числе путем разработке пятистороннего соглашения", - отметил министр.
"Приветствовали инициативы председательства южноафриканской республики в БРИКС, которые готовятся к саммиту в Йоханнесбурге в конце июля текущего года, в том числе инициативу об использовании четвертой цифровой промышленной революции в интересах наших стран, инициативу по созданию центра разработки вакцин и сотрудничество в сфере миротворчества в рамках ООН", - подчеркнул он.
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Интерфакс