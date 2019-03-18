Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 4:19

*** Совет ЕС подготовит к саммиту Евросоюза вопрос об отношениях с Китаем

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС по иностранным делам состоится в понедельник в Брюсселе.

Как отмечается в материалах к заседанию совета, главы МИД стран ЕС намерены "обратить внимание на то, что эта сессия состоится в день пятой годовщины незаконной аннексии Крыма Россией".

"До начала заседания совета высокий представитель (глава европейской дипломатии Федерика Могерини - ИФ) и министры иностранных дел отметят пятую годовщину незаконной аннексии Крыма Россией", - говорится в информационной записке, опубликованной в Брюсселе.

Затем Совет ЕС откроется, как обычно, обзором актуальных международных событий и проблем. Планируется, что особое внимание будет уделено Венесуэле. Речь также пойдет о Сирии, в частности, об итогах третьей Брюссельской конференции по помощи этой стране и государствам региона, прошедшей 12-14 марта, а также о ситуации в ЦАР.

Основным вопросом заседания Совета ЕС по иностранным делам 18 марта будут отношения с Китаем.

"Совет обменяется мнениями о Китае и отношениях ЕС-Китай. Эта дискуссия подготовит почву для дебатов, которые состоятся на заседании Европейского совета 21-22 марта", - говорится в коммюнике пресс-службы Совета ЕС.

Главы МИД будут также проинформированы о подготовке саммита ЕС-Китай, запланированного на 9 апреля 2019 года в Брюсселе.

"Министры иностранных дел обсудят, как сотрудничать с Китаем и углублять отношения ЕС-Китай, особенно в таких ключевых областях, как многосторонность, климатические изменения, нераспространение оружия массового уничтожения (в том числе в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также на Корейском полуострове), поддержание мира и средства ответить на вызовы, связанные с региональной безопасностью, в частности, в Афганистане", - отмечается в материалах к совету.

Кроме того, планируется рассмотреть сигналы Брюсселя Пекину по таким темам, как права человека, уважение международного права, включая морское право, и кибербезопасность.

В ходе неформального обеда главы МИД стран ЕС проведут дебаты с китайским министром иностранных дел Ван И.

Как сообщалось, 12 марта Еврокомиссия представила в Страсбурге 10 мер по развитию отношений с Китаем, которые будут предложены для изучения главам государств и правительств стран ЕС на саммите 21-22 марта.

В основную повестку Совета ЕС на уровне глав МИД 18 марта входят также отношения Евросоюза с Молдавией. Речь, как ожидается, пойдет о политических перспективах этих отношений, а также о ситуации после парламентских выборов в стране 24 февраля.

Совет ЕС также обсудит положение в Йемене. Главное внимание планируется уделить средствам по содействию реализации "стокгольмского соглашения", заключенного в декабре 2018 года между представителями йеменских сторон под эгидой ООН.

Ожидается, что Совет ЕС примет без обсуждения ряд заключений, в частности, по "направлениям работы ЕС во внешнеполитических отношениях в области прав человека, касающихся недискриминации".

"Совет, кроме того, напомнит, что Хартия Европейского союза об основных правах запрещает любую дискриминацию, в частности, касающуюся пола, расы, цвета кожи, этнического или социального происхождения, генетических качеств, языка, религии, убеждений, политических взглядов или иных точек зрения, принадлежности к национальному меньшинству, материального состояния, происхождения по рождению, инвалидности, возраста или сексуальной ориентации", - сообщили в Брюсселе.

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