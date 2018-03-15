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Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и министры иностранных дел ЕС по инициативе Великобритании, как ожидается, обменяются на заседании Совета ЕС 19 марта взглядами об инциденте с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"Высокий представитель и министры иностранных дел могут поднять вопрос о российских президентских выборах. В этом контексте Соединенное Королевство должно проинформировать об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери (Великобритания), совершенном посредством нервнопаралитического вещества", - , говорится в проекте повестки дня совета, распространенном в четверг в Брюсселе.

яч

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