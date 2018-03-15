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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 17:01 15.03.2018 - 17:01

*** О новых санкциях против России речь пока не идет

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Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и министры иностранных дел ЕС по инициативе Великобритании, как ожидается, обменяются на заседании Совета ЕС 19 марта взглядами об инциденте с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"Высокий представитель и министры иностранных дел могут поднять вопрос о российских президентских выборах. В этом контексте Соединенное Королевство должно проинформировать об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери (Великобритания), совершенном посредством нервнопаралитического вещества", - говорится в проекте повестки дня совета, распространенном в четверг в Брюсселе.

Представляя повестку журналистам, высокопоставленный европейский чиновник воздержался от предсказаний, какими могут быть выводы министров. По его словам, надо сначала посмотреть, "что предоставит Великобритания в качестве доказательств".

При этом он назвал инцидент в Солсбери "в высшей степени предосудительным актом". "Великобритания права, что хочет найти и наказать виновных. Применение веществ такого рода абсолютно запрещено и подлежит безусловному осуждению", - заявил он.

Отвечая на вопрос о том, какой могла бы быть помощь ЕС Великобритании в связи с инцидентом в Солсбери, о которой говорили ранее высокопоставленные чиновники союза, источник обратил внимание на то, что эта помощь была обещана в том случае, если о ней попросит Лондон. Но он пока ни о чем не просил.

В ответ на вопрос о возможных новых санкциях ЕС в связи с отравлением С.Скрипаля и его дочери функционер ответил, что об этом говорить еще очень рано.

"Великобритания ни о чем пока не просила. О новых санкциях речь пока не идет. В отношении России сейчас действуют санкции, связанные с Украиной", - заявил высокопоставленный чиновник.

При этом он подчеркнул, что в ЕС внимательно следят за развитием ситуации вокруг этого инцидента, а глава европейской дипломатии Ф.Могерини поддерживает по этому вопросу контакт с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.

Реагируя на реплику, что ранее в четверг генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг был более конкретен и ссылался на доказательства, предоставленные ему Лондоном, источник сказал: "Я думаю, что этот вопрос надо задавать британцам. Если британцы предоставили НАТО больше информации, чем Европейскому союзу, то это означает, что это либо осознанный выбор, либо у них есть на это причина. А если это осознанный выбор, то объяснять это должны они, а не я".

Чиновник ЕС также призвал не смешивать этот факт с Brexit; по его мнению, в этом нет никакой связи.

Ему был задан вопрос, не вызывал ли в связи с инцидентом в Солсбери Евросоюз российского постоянного представителя при ЕС. "Я не в курсе, что Европейский союз собирался вызывать посла России при ЕС", - заявил источник.

Отвечая на вопрос, не собирается ли ЕС проанализировать состав российских дипломатов в Брюсселе и выслать тех из них, кого считает сотрудниками спецслужб, чиновник объяснил, что агреманы дипломатам, работающим в Брюсселе, выдает Бельгия, и бельгийским властям надлежит принимать решение, если встанет вопрос о выдворении каких-либо дипломатов.

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