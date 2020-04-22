Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 20:02

Брюссель. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Министры иностранных дел стран ЕС в ходе видеосовещания в среду обсуждали помощь Украине и другим странам "Восточного партнерства" в контексте пандемии коронавируса, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Проблемы, существовавшие до пандемии, по-прежнему остаются. И наш сигнал ясен: "Мы продолжим вам помогать в это трудное время", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, передававшейся по видеосвязи после министерского совещания.

По его словам, министры подтвердили свою поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, который "предпринял значительные реформы" и работает для урегулирования конфликта, но он сталкивается с немалыми препятствиями, тогда как реформы надо продолжать.

Была также выражена поддержка суверенитета Украины, ее территориальной целостности, включая "непризнание незаконной аннексии Крыма", а также поддержка выполнения минских соглашений, работы "нормандского формата" и ОБСЕ, подытожил глава европейской дипломатии.

Ранее в среду Еврокомиссия объявила об утверждении пакета макроэкономической помощи ряду стран-партнеров ЕС, в том числе предусмотрен заем Украине на выгодных условиях 1,2 млрд евро.

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