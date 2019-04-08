Брюссель. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Основными вопросами в программе Совета министров ЕС по иностранным делам, который пройдет в Люксембурге в понедельник, объявлены Афганистан, "Восточное партнерство" и Венесуэла, самым горячим пунктом, как ожидается, станет Ливия, с обсуждения ситуации в которой начнется заседание.

"Министры могут выразить свою обеспокоенность по поводу развертывания военных сил (в Ливии - ИФ). Мы просим все стороны приступить к деэскалации. Я полагаю, Федерика Могерини (глава дипломатии ЕС - ИФ) будет продолжать поддерживать контакт со специальным представителем ООН по Ливии Гасаном Саламе", - заявил высокопоставленный европейский чиновник, комментируя журналистам на условиях анонимности повестку Совета ЕС.

Совет, как обычно, начнется с обзора актуальных мировых событий, и главы МИД рассмотрят итог состоявшегося в Тунисе 31 марта 2019 года саммита Лиги арабских государств, "на полях" которого 30 марта прошло четырехстороннее совещание по Ливии с участием генсека ЛАГ Ахмеда Абу аль-Гейта, высокого представителя ЕС по иностранным делам Ф.Могерини, генсека ООН Антониу Гутерриша и председателя Комиссии Африканского союза Мусы Факи.

Функционер ЕС позитивно оценил это совещание, которое, по его словам, подтвердило подход ООН к ливийской проблеме как единственную возможность урегулирования. Участники встречи, отметил он, выразили полную поддержку усилий Г.Саламе.

После этого Ф.Могерини расскажет о встрече во Франции глав МИД стран G7 5-6 апреля.

Говоря об обсуждении Афганистана, по которому министры иностранных дел примут заключение, собеседник журналистов назвал это "важным моментом, когда впервые после многих лет по-настоящему появилась возможность увидеть начало мирного процесса". Он напомнил о визите Ф.Могерини в Кабул.

"Мы давно работаем с Афганистаном с ясными долгосрочными обязательствами, и, конечно, мы воспринимаемся как очень важный игрок", - сказал функционер ЕС.

"Если говорить о нашей помощи после мирных соглашений, если будут такие договоренности, нужно, чтобы они были прочными. И в этом роль ЕС будет также ключевой", - отметил европейский чиновник.

При этом он указал на целый ряд разных международных форумов, которые занимаются афганской проблемой, в том числе назвал организованный Вашингтоном четырехсторонний формат: США, Китай, Россия и ЕС. Чиновник также подчеркнул, что, находясь в Афганистане, Ф.Могерини "ясно заявила, что вклад союза полностью обусловлен инклюзивным мирным процессом, то есть участием меньшинств и женщин".

ЕС остается одним из крупнейших доноров Афганистана, которому выделил с 2002 года 3,66 млрд евро на цели развития и гуманитарную помощь. "ЕС и государства-члены предоставят Афганистану еще на 1 млрд евро помощи, сосредоточив ее особенно на сельском секторе, здравоохранении и образовании", - сказал функционер ЕС.

Собеседник СМИ подчеркнул роль потенциала регионального сотрудничества для развития Афганистана. В этой связи он указал на важность партнерских отношений со странами Центральной Азии, которые у Кабула на сегодняшний день, по его словам, практически отсутствуют.

В свою очередь, Пакистан мог бы сыграть существенную роль в снижении угрозы терроризма, убеждены в Брюсселе.

Проблемы "Восточного партнерства" Совет ЕС будет обсуждать ввиду предстоящего в мае министерского совещания стран этой программы. Источник отметил, что в этом году отмечается десятилетие "Восточного партнерства", в котором участвуют Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина.

На заседании в Люксембурге министры рассмотрят состояние дел с реализацией плана "20 задач до 2020 года", принятого Еврокомиссией в декабре 2016 года, в котором четыре блока: экономическое развитие, здоровое управление, энергетическая эффективность и защита окружающей среды, мобильность и контакты между людьми.

"Восточное партнерство" осуществлялось в контексте, который не всегда был прост в политическом плане. Вы знаете о вызовах в области безопасности в большинстве стран-партнеров. Мы не участвуем в урегулировании конфликтов в "Восточном партнерстве", но нашей целью всегда было содействовать укреплению устойчивости партнеров", - объяснил европейский чиновник.

Вместе с тем он подчеркнул, что партнерство, тем не менее, не остановится после истечения плана в 2020 году, и в ЕС смотрят в будущее. Необходимо сосредоточиться на вопросах, которые требуют еще большего прогресса: правовом государстве, здоровом управлении, борьбе с коррупцией.

По его словам, достигнут и ряд успехов. Например, с помощью ЕС малым и средним предприятиям в странах "Восточного партнерства" стало возможным создать десятки тысяч рабочих мест. Теперь на очереди цель сокращения тарифов роуминга между странами-партнерами к 2020 году, что важно для всех граждан. Студенты шести стран "Восточного партнерства" включаются в университетскую программу ЕС Erasmus+.

Министры на встрече в Люксембурге должны подтвердить фундаментальные принципы, которыми руководствуется "Восточное партнерство": инклюзивность, но также разнообразие, индивидуальный подход ввиду разной ситуации стран в их отношениях с ЕС. "И еще важный пункт: этот формат не был задуман для того, чтобы вынуждать страны выбирать между, например, Россией и Европейским союзом. Нет, все происходит на добровольной основе, на основе воли каждой страны, что касается их отношений с ЕС", - сказал собеседник СМИ.

Венесуэлу главы МИД стран ЕС будут обсуждать во время рабочего обеда. Чиновник отметил, что министры собираются после состоявшегося в Эквадоре 28 марта заседания Международной контактной группы, которая "остается единственной инициативой, имеющей доступ на высоком уровне к обеим сторонам (венесуэльского противостояния - ИФ)".

Евросоюз в первую очередь интересует возможность содействовать гуманитарному доступу в страну. Этим занимаются технические миссии ЕС. И в Брюсселе не хотят политизации этой работы, сообщил европейский функционер.

По его словам, вторая задача - создать обстановку для досрочных президентских выборов в Венесуэле. Следующее заседание контактной группы на министерском уровне состоится в начале мая в Коста-Рике.

Кроме того, Совет Евросоюза на переговорах в Люксембурге без обсуждения примет заключение о "стратегическом подходе ЕС в области международных культурных отношений".

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