Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 14:13

*** Он указывает на необходимость подготовиться к "миру без ДРСМД" и к дополнительным российским ракетам в Европе

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Брюссель. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Министры иностранных дел стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне обсудят дальнейшие шаги альянса в вопросе Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник журналистам в Брюсселе.

Й.Столтенберг отметил, что в четверг, 4 апреля, встреча начнется именно с вопроса отношений блока с Россией.

"Россия продолжает нарушать ДРСМД, разрабатывая и развертывая ракеты SSC-8 (Ракетные системы 9М729 - ИФ)", - заявил он.

"Россия продолжает игнорировать наши призывы к возвращению к исполнению ДРСМД, и времени остается все меньше. Поэтому мы обсудим дальнейшие шаги НАТО", - добавил генсек НАТО.

Он рассчитывает, что на встрече в Вашингтоне главы МИД также призовут Россию вернуться к выполнению договора. При этом он отметил, что НАТО необходимо подготовиться и к тому, что ДРСМД прекратит существование, а Россия разместит дополнительные ракеты в Европе.

"Я ожидаю, что на встрече министры ясно дадут понять, что России необходимо вернуться к выполнению (ДРСМД - ИФ). Но в то же время я ожидаю, что министры также дадут ясно понять, что НАТО нужно подготовиться к миру без этого договора и к большему количеству российских ракет в Европе", - добавил Й.Столтенберг.

По его словам, действия НАТО в том, что касается перспективы прекращения действия ДРСМД, будут "скоординированными и взвешенными". Он вновь заверил, что альянс не имеет никаких намерений размещать дополнительные ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

Й.Столтенберг указал, что ДРСМД играет важнейшую роль для безопасности Европы. Он напомнил, что США, если РФ не изменит свою позицию, полностью выйдут из ДРСМД в августе 2019 года, и что у России "все еще есть время", чтобы вернуться к выполнению условий договора.

2 февраля 2019 года США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о том, что Россия приостанавливает участие в ДРСМД. Как говорится в документе, решение принято, исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами своих обязательств по ДРСМД.

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