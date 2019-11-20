Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 19:06

Брюссель. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Министры иностранных дел стран НАТО рассмотрели выполнение "пакета мер по безопасности" в Черном море, который был принят в апреле, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Он (пакет - ИФ) включает подготовку военно-морских сил и береговой охраны, визиты в порты и учения и обмен информацией", - напомнил Столтенберг, выступая вечером в среду на пресс-конференции по итогу министерского совещания в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

По его словам, недавние визиты Североатлантического совета в Грузию и на Украину предоставили хорошую возможность увидеть, как этот пакет реализуется на практике.

Столтенберг напомнил, что постоянные военно-морские группы НАТО проводили учения с кораблями Грузии и Украины, "повышая способность работать вместе".

"И союзники также продолжают регулярное патрулирование морского и воздушного пространства в регионе Черного моря", - добавил генсек альянса.

"Вместе с тем, мы приветствуем тот факт, что Россия, наконец, вернула украинские корабли, которые она захватила в ноябре прошлого года. Таково было требование Международного трибунала по морскому праву. И это шаг в правильном направлении в преддверии саммита в "нормандском формате", который пройдет в следующем месяце", - резюмировал Столтенберг.

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