Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 16:49

Брюссель. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Участники состоявшейся в Нью-Йорке в среду встречи министров иностранных дел стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе высказались за полную реализацию СВПД.

"Они подчеркнули важность полного и эффективного осуществления СВПД всеми сторонами и подтвердили свою решимость продолжать все усилия по сохранению соглашения, что отвечает интересам всех", - говорится в заявлении по итогам совещания, которое зачитала журналистам глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

В заседании участвовали министры "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция), Китая, России и Ирана. Встреча проходила под председательством Могерини как координатора от ЕС.

В своем заявлении участники встречи напомнили, что "СВПД, одобренный резолюцией 2231 (2015) Совета Безопасности ООН, остается ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения и значительным достижением многосторонней дипломатии".

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