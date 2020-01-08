Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 11:28

Стамбул. 8 января. ИНТЕРФАКС - Главы МИД Турции и Ирана Мевлют Чавушоглу и Джавад Зариф в среду в ходе телефонного разговора обсудили последние события в ближневосточном регионе, сообщило в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на дипломатические источники.

Как сообщает агентство, главы дипломатических ведомств, в частности, обсудили удары Ирана по иракским военным базам, где дислоцированы военные США.

По данным источников, Чавушоглу выразил соболезнования Зарифу в связи с гибелью людей, в там числе, граждан Ирана, в результате крушения самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) под Тегераном.

Ранее в среду стало известно, что Чавушоглу посетит Ирак 9 января в рамках инициативы по снижению напряженности между США и Ираном.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

Между тем рано утром в среду самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

1ви аю*

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