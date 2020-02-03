Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 16:08

Стамбул. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает агентство "Анадолу".

Как сообщают турецкие СМИ, они обсудили последние события в Сирии.

Детали разговора не приводятся.

Разговор состоялся после того, как турецкие военные попали под огонь армии Сирии в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщало ранее Минобороны Турции, в Идлибе погибли четверо турецких военных, девять получили ранения. По утверждению Анкары, артиллерийский обстрел провели сирийские правительственные силы. Турецкая авиация нанесла ответные удары по целям в Сирии.

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, в свою очередь, сообщили, что турецкая авиация не нарушала воздушное пространство Сирии, а небо над зоной деэскалации в районе Идлиба контролируют военные РФ.

"Воздушное пространство над идлибской зоной деэскалации постоянно контролируется ВКС России. Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано", - сказали в Центре журналистам.

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