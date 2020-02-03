Стамбул. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает агентство "Анадолу".

Разговор состоялся после того, как турецкие военные попали под огонь армии Сирии в сирийской провинции Идлиб.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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