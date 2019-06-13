Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 11:45

Стамбул. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Вопросы размещения в Турции франко-итальянских зенитных ракетных комплексов SAMP-T, как ожидается, обсудят в четверг в Анкаре главы МИД Турции и Франции Мевлют Чавушоглу и Жан-Ив Ле Дриан, сообщила газета "Хюрриет".

По ее данным, Франция предложила развернуть на турецкой территории дивизион таких систем, а турецкая - подтвердила, что работает над этим предложением.

ЗРК SAMP-T предназначен для противовоздушной обороны войск и механизированных соединений, находящихся на марше, а также противовоздушного прикрытия стационарных стратегически важных объектов.

Как сообщил МИД Турции, М.Чавушоглу и Ж.-И.Ле Дриан обсудят "двусторонние отношения, актуальные региональные и международные проблемы, процесс вхождения Турции в ЕС".

Министры, в частности, рассмотрят "конфликт в Сирии, напряженную ситуацию в восточном Средиземноморье".

Газета отмечает, что отношения между двумя странами омрачают разногласия в отношении сирийских курдов из Партии демократического союза (ПДС), которую Анкара считает террористической. В апреле президент Франции Эмманюэль Макрон принял представителей ПДС, выразив поддержку борьбе курдов с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ). Анкара призывает Париж пересмотреть свое отношение к ПДС.

***/ 1ак мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!