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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 13:46 13.03.2018 - 13:46

Париж. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре со своим британским коллегой Борисом Джонсоном обсудил ситуацию вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщили во вторник во французском внешнеполитическом ведомстве.

Французский министр выразил солидарность с Великобританией в этом вопросе.

"Попытка убийства двух выходцев из России 4 марта в Солсбери с использованием нервнопаралитического вещества военного назначения является абсолютно неприемлемой атакой", - говорится в заявлении французского МИД.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека.

Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу, они находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что России следует до вечера вторника дать ответ в связи с инцидентом с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, а также предоставить в ОЗХО информацию по нейропаралитическому веществу. Также Т.Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ был отравлен веществом из группы нейропаралитических агентов "Новичок".

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что российская сторона не станет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля" до тех пор, пока Великобритания не выполнит свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химоружия и не обеспечит доступ к веществу , которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь.

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