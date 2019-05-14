Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 2:49

Токио. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Япония и Южная Корея договариваются о встрече министров иностранных дел Таро Коно и Кан Ген Хва в конце этого месяца, сообщает The Mainichi со ссылкой на правительственные источники.

По данным собеседников издания, переговоры глав МИД могут состояться во время встречи Организации экономического сотрудничества и развития, которая пройдет с 22 по 23 мая в Париже.

Ожидается, что Таро Коно и Кан Ген Хва в ходе встречи обсудят ситуацию в КНДР, в частности недавний запуск Пхеньяном двух реактивных снарядов, и договорятся работать совместно с США для достижения денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме того, главы МИД намерены решить вопрос о компенсациях южнокорейским рабочим, привлеченным к труду на заводах во время колониального правления Японии, продолжавшегося до конца Второй мировой войны.

Верховный суд в Южной Корее осенью прошлого года удовлетворил иски бывших рабочих к японской сталелитейной компании Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, а также к компании Mitsubishi.

Токио опротестовал это решение как идущее против соглашения 1965 года, в котором говорится, что вопрос решен "окончательно и полностью."

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