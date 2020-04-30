Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 5:00

Берлин. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Главы МИД стран "нормандского формата" планируют обсудить возможность организации КПП на линии разграничения в Донбассе и перехода с территорий, контролируемых Киевом, на территории самопровозглашённых ДНР и ЛНР, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Пандемия коронавируса сильно бьет по гражданам восточной Украины. Пожилое население особенно сильно страдает от закрытия контактной линии. Поэтому мы работаем над тем, чтобы добиться в ситуации кризиса быстрого прогресса. В этой связи мы будем обсуждать открытие контактной линии и вопрос переходов. Это стало бы прогрессом, который принесет людям восточной Украины настоящее облегчение", - сказал Маас накануне видеоконференции глав МИД "нормандской четверки".

По его словам, Германия и Франция работают над урегулированием, а "Россия и Украина, задача которых - выполнение минских договоренностей" должны выразить свою приверженность новым шагам в этом процессе. Россия также должна, считает Маас, "повлиять на сепаратистов".

"Частично с нашей точки зрения задача состоит в том, чтобы специальная наблюдательная миссия ОБСЕ могла беспрепятственно выполнять свою работу на всей территории Украины", - указал немецкий министр.

В целом, добавил он, необходима полная реализация договоренностей, достигнутых на парижском саммите "нормандской четверки".

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