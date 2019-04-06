Этот контент был опубликован 6 апреля 2019 г. 17:35

Париж. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Главы МИД стран G7 приветствуют готовность провести международную конференцию по Ливии 14-16 апреля, которую ранее подтвердил со своей стороны спецпосланник генсека ООН по Ливии Гассан Саламе.

"Мы приветствуем заявление спецпосланника генсека ООН о том, что национальная конференция должна состояться с 14 по 16 апреля в Ливии. Мы призываем все стороны в Ливии двигаться к этой цели, демонстрируя сдержанность и готовность к компромиссу, а также выдвигая интересы ливийского народа на первое место", - отмечается в коммюнике, распространенном в субботу по итогам встречи.

Они вновь подчеркнули, что "военного решения конфликта в Ливии нет", а также выразили глубокую обеспокоенность в связи с военными операциями на западе страны. Министры указали на то, что нефтяные объекты и нефтепром Ливии, а также получаемая прибыль должны принадлежать ливийскому народу, и не должны использоваться какими-либо сторонами для получения политической выгоды.

Также главы дипломатических ведомств указали на необходимость со стороны международного сообщества и региональных партнеров поддерживать усилия ООН, направленные на поиск путей урегулирования.

"Эти усилия должны внести вклад в стабильную, мирную, безопасную и единую Ливию", - говорится в заявлении.

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