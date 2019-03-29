Гонконг. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Республики Корея Чжон Кен Ду и исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан проведут переговоры 1 апреля в Вашингтоне, сообщает "Ренхап".
Главы оборонных ведомств США и Южной Кореи встретятся в понедельник для своих первых очных переговоров.
Отмечается, что на встрече планируется обсудить ситуацию в области безопасности на Корейском полуострове после провала второго саммита между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое 27-28 февраля.
Чжон Кен Ду и П.Шанахан также оценят недавние совместные учения Dong Maeng, которые заменили крупномасштабные ключевые командные учения Resolve, чтобы не навредить переговорам по денуклеаризации с КНДР.
Ожидается также, что руководители оборонных ведомств обсудят планы совместных учений союзников в конце этого года.
Кроме того, в планах Чжон Кен Ду встретиться с сенатором Кори Гарднером, председателем подкомитета по международным отношениям в Восточной Азии, и Адамом Смитом, главой комитета по вооруженным силам Палаты представителей, чтобы призвать Конгресс поддержать альянс США и Южной Кореи.
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