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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 8:25 04.06.2018 - 08:25

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Министры финансов и главы Центробанков шести стран G7 осудили в субботу действия США по введению пошлин на сталь и алюминий, указав на их односторонний характер.

Глава Минфина Канады Уильям Франсис Морно по итогам встречи в канадском Уистлере заявил, что действия Вашингтона угрожают "подорвать те самые ценности, которые традиционно нас объединяли". Введенные США пошлины "не соответствуют правилам, действующим во всем мире", отметил глава Минфина и вице-канцлер Германии Олаф Шольц.

США фактически впервые в последние десятилетия оказались в изоляции среди своих партнеров по "Группе семи". Участники встречи не опубликовали совместной итоговой декларации, как это обычно делается на мероприятиях в формате G7.

Решение о введении США пошлин на сталь и алюминий для производителей из Европейского Союза, Канады и Мексики вступило в действие 1 июня.

аа ко вв*

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