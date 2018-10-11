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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 19:33 11.10.2018 - 19:33

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уже обсудили ситуацию с неудачным запуском корабля "Союз", заявил представитель НАСА Кенни Тодд.

"Сегодня Джим Брайденстайн находился на месте запуска. Господин Рогозин находился на месте запуска. И они уже провели переговоры о плане дальнейших действий, подчеркнули тот факт, что они готовы продолжать сотрудничество", - сказал он на брифинге в Хьюстоне.

Очередная международная экспедиция на российском пилотируемом корабле "Союз МС-10" отправилась на МКС в четверг с космодрома Байконур, но из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. В составе экипажа - космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг.

Авария произошла при запуске пилотируемого корабля "Союз" с космодрома Байконур спустя две минуты после старта.

Спускаемый аппарат корабля "Союз" с космонавтом и астронавтом на борту приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане.

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