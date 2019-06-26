Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 18:00

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Страны НАТО намерены согласовать меры политического и военного характера на случай, если Россия не будет соблюдать свои обязательства в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил в среду генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы согласуем ряд политических и военных мер для того, чтобы обеспечить эффективность наших сдерживающих и оборонительных сил на случай, если Россия не будет соблюдать ее международные обязательства", - сообщил он на заседании Североатлантического совета на уровне глав военных ведомств.

Столтенберг вновь призвал Москву к соблюдению Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности.

Накануне он объявил, что Совет Россия - НАТО может собраться на следующей неделе для обсуждения ДРСМД. "Мы планируем провести встречу Совета Россия - НАТО на следующей неделе, чтобы поднять этот вопрос вновь", - сказал генсек.

Затем постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон сообщила журналистам, что альянс предложил России провести заседание совета Россия - НАТО 5 июля, и теперь ожидает от нее ответа.

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