Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 16:16

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Турции Хулуси Акар обсудил с и.о. главы Пентагона Марком Эспером совместный проект по F-35 и обменялся с ним мнениями о ситуации в Сирии, сообщает Анатолийское агентство новостей со ссылкой на турецкое Минобороны.

Главы оборонных ведомств провели встречу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, отмечается в сообщении.

Кроме того, министры коснулись и других вопросов двустороннего сотрудничества в области безопасности и обороноспособности.

В ходе встречи стороны указали на важность продолжения диалога между двумя государствами.

США активно выступают против покупки Турцией российских систем С-400, грозя Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей F-35.

Руководство Турции неоднократно заявляло, что вопрос с приобретением у России С-400 закрыт и что Анкара не откажется от этих систем, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что поставки ЗРС С-400 начнутся в первой половине июля.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

1кю ар бп

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