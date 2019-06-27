Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 18:59

Нью-Йорк. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Главный экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кадлоу заявил в четверг об отсутствии предварительных условий, на которых может пройти запланированная встреча американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кадлоу сказал в интервью телеканалу Fox News, что лидеры примут решение о том, можно ли возобновить двусторонние переговоры.

"Люди должны перестать делать прогнозы. Посмотрим, что произойдет на этой встрече", - заявил Кадлоу.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита G20 в Осаке запланирована на субботу. Ее результат будет иметь важное значение как для мировой экономики, так и для финансовых рынков.

Сам Трамп ранее в интервью телеканалу Fox намекнул на возможность введения новых пошлин на китайский импорт, если странам не удастся добиться прогресса на переговорах. "План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - заявил Трамп.

ор вч АН

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