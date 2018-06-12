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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 3:52 12.06.2018 - 03:52

Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник после рукопожатия в отеле "Капелла" в Сингапуре приступили к двусторонним переговорам в формате с глазу на глаз, сообщил телеканал Си-Эн-Эн.

На них помимо руководителей двух стран присутствуют только два переводчика. Сколько продлится встреча Д.Трампа и Ким Чен Ына, неизвестно.

В самом начале переговоров, куда была допущена пресса, президент США Д.Трамп выразил надежду на блестящие отношения с Ким Чен Ыном.

"У нас будет отличная дискуссия. И она будет невероятно успешной. И это для меня честь. У нас будут потрясающие отношения", - сказал Д.Трамп.

Как сообщалось, встреча двух стран началась с крепкого рукопожатия и взаимного приветствия.

Судя по лицам лидеров двух стран, они были рады встрече. Оба улыбались при рукопожатии. После краткой беседы перед телекамерами они еще раз пожали друг другу руки и направились на переговоры.

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