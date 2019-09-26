Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 9:15

Даллас. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Экономический подъем в США замедляется, однако вероятность рецессии в стране в следующие 12 месяцев является "довольно низкой", считает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан.

Каплан, выступивший в среду на мероприятии в Далласе, заявил, что в этих условиях его вполне устраивает текущий уровень базовой процентной ставки.

Ранее в сентябре Федеральная резервная система (ФРС) снизила базовую процентную ставку по федеральным кредитным средства (federal fund rate) на 0,25 процентного пункта - до 1,75-2% годовых. Федрезерв уменьшил ставку по итогам второго заседания подряд, рассчитывая поддержать американскую экономику в условиях глобального экономического спада и неопределенности в торговой сфере.

"При ставке на уровне 1,75-2% годовых политика ФРС является стимулирующей, - сказал Каплан. - И меня это устраивает, я думаю, это имеет смысл".

Он полагает, что в будущем Федрезерву может потребоваться дальнейшее сокращение ставки, но не готов поддержать снижение в данный момент.

"Инструментарий ФРС ограничен, притом что перспективы бюджетной политики в настоящее время не кажутся мне многообещающими, с учетом крупного объема госдолга США, - цитирует Каплана Dow Jones. - Если ваш инструментарий ограничен, то вы, скорее, предпочтете использовать его тогда, когда нужно будет принимать меры для предотвращения серьезной рецессии".

По словам Каплана, американской экономике не грозит рецессия в ближайший год, поскольку потребительский сектор, на долю которого приходится 70% ВВП остается сильным.

Однако, если говорить о следующих 24 месяцах, то риск рецессии "существенно выше", отметил он. Среди основных факторов, последствия которых оценивает ФРС, - замедление глобального экономического подъема, ослабление производственного сектора США и инвестиций бизнеса.

"Мы полагаем, что темпы роста экономики США в этом году составят 2%. Это звучит неплохо, если не вспоминать о том, что в первом полугодии рост составил 2,5%, и, таким образом, во втором полугодии подъем будет лишь 1,7%".

Еще один представитель Федрезерва - глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, обычно занимающий "голубиную" позицию, заявил в среду, что не видит необходимости в дальнейшем сокращении ставки американским ЦБ.

Двух снижений ставки, предпринятых Федрезервом на последних заседаниях, достаточно, чтобы поднять инфляцию выше 2%-ного целевого показателя ЦБ, считает Эванс. "Мы в довольно хорошей позиции сейчас, чтобы оценить, чем обернется снижение ставки", - заявил Эванс.

Эванс, который ожидает усиления инфляции в США до 2,2%, отметил, что американская экономика, по его мнению, остается сильной, а ее перспективы - благоприятными в связи с устойчиво высокими потребительскими расходами. При этом, по его словам, ухудшение инвестиций бизнеса, а также несколько международных факторов, включая Brexit и ослабление роста в Китае, ограничивают энтузиазм финансовых рынков.

Член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард также отметила устойчивость потребительского сектора США и рынка труда при наличии глобальных рисков.

"Мы видим, что зарплаты растут, и темпы роста превышают инфляцию, но мы также видим, что бизнес остается в стороне, капиталовложения ослабляются, и неопределенность остается высокой, - заявила Брейнард. - Мы очень внимательно следим за этими факторами, которые, по моему мнению, несут в себе понижательные риски для экономики, в связи с чем имеет смысл смягчать монетарную политику".

Эванс входит в число голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в этом году, Каплан - не входит.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк аш ри*

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