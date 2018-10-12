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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 12:41 12.10.2018 - 12:41

Берлин. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Главы 27 стран-участников Евросоюза 17 октября на встрече в Брюсселе обсудят ход подготовки к выходу Великобритании из объединения, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, в среду, 17 октября, канцлер Ангела Меркель выступит в парламенте ФРГ с заявлением перед поездкой в Брюссель, это традиционное заявление накануне саммита ЕС или других крупных переговоров и решений.

"После этого она поедет в Брюссель, где 17 и 18 октября на Европейском совете в различных форматах встречаются главы государств и правительств ЕС. Все начнется 17 октября с рабочего ужина по теме Brexit. Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье проинформирует 27 участников о ход переговоров", - сказал Ш.Зайберт.

Само заседание саммита начнется в четверг утром. На повестке заседания три пункта - "миграция, внешняя безопасность и внешнеполитические отношения", указал представитель немецкого кабмина. Также представители Австрии, которая в настоящий момент председательствует в Совете ЕС, расскажет о предварительных консультациях о бюджете ЕС на период 2021-2027 годы.

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