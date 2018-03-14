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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 17:45 14.03.2018 - 17:45

Берлин. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Глобальное потепление угрожает существованию половины всех видов растений и животных в регионах планеты с особенно разнообразной флорой и фауной.

Если выбросы парниковых газов в атмосферу останутся на нынешнем уровне, к 2080 году могут исчезнуть 50% видов растений и животных, в частности, на Байкале и в бассейне Амазонки, пишет Westdeutsche Allgemeine Zeitung со ссылкой на результаты исследования, проведенного по заказу Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Под угрозой исчезновения находятся саванные слоны и большие панды, а также десятки тысяч растений, насекомых и других живых организмов, которые составляют основу жизни на планете, заявил в интервью изданию директор по защите природы германского отделения WWF Кристоф Хайнрих.

Ученые британского Университета Восточной Англии и австралийского Университета имени Джеймса Кука изучили влияние климатических условий на 80 тыс. видов растений и животных в 33 регионах планеты, характеризующихся уникальной и разнообразной флорой и фауной. В их число, помимо Байкала и Амазонки, входят пустыня Намибии, Гималаи, Мадагаскар и юг Чили. За основу была взята гипотеза о том, что глобальное потепление составит 4,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Если предположить, что этот показатель удастся удержать на уровне 2 градусов, как это заложено в Парижском соглашении по климату, то риск вымирания растений и животных все еще будет очень высоким. В этом случае под угрозой исчезновения будет находиться около 25% видов растений и животных в исследованных регионах, сообщает Deutsche Welle.

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