Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 1:34

Нью-Йорк (ООН). 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Глобальный план ООН по гуманитарному реагированию на COVID-19 уже собрал $396,5 млн, заявил генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш.

"Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН выделил $75 млн, и согласно данным, поступившим два дня назад. План получил $396,5 млн", - сказал Гутерриш на закрытом заседании по видеосвязи СБ ООН по коронавирусу, его слова приводит пресс-служба Организации.

25 марта генсек заявил, что ООН запускает глобальный план по гуманитарному реагированию на $2 млрд, чтобы спонсировать борьбу против COVID-19 в беднейших странах мира.

В ходе заседания Гутерриш также сообщил, что миссии ООН продолжают оказывать помощь принимающим странам различными способами - от предоставления медицинского оборудования до содействия потокам гуманитарной помощи и поддержки национального планирования в области сдерживания распространения коронавируса.

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